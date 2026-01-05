2026 Ocak başkomiser maaşı ne kadar oldu? 2026 TÜİK Aralık enflasyonuna göre güncel başkomiser maaşları!

2026 Ocak'ta başkomiser maaşları ne kadar değişti, hiç merak ettiniz mi? Aralık enflasyon verileri sonrası maaş tablolarında bazı gizli hareketler var gibi görünüyor. Peki, başkomiserlerin cüzdanına yansıyan rakam sizce hangi seviyede? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜNCEL BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR?

Polis teşkilatında 1/4 derecesinde görev yapan başkomiserlerin maaşı, aile ve çocuk yardımları dahil edilerek yaklaşık 88.800 TL seviyesindedir. Bu rakam, memur maaş ve ek ödemeleri ile uyumlu bir şekilde tablolarla örtüşür.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 18,61 ZAM

Memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı, Aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlendi. Aralık verilerine göre memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 oldu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,61'e ulaştı.

Bu kapsamda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya çıktı. Toplu sözleşme gereği 1.000 TL'lik ek zamla bu rakam memur emeklileri için 27 bin 887 TL'ye ulaşacak.

6 AYLIK ENFLASYON

2025'in ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri netleşti. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık ayı beklenti anketinde ortalama enflasyon yüzde 0,96 olarak tahmin edilmişti. Resmî rakamlara göre ise Aralık ayı aylık enflasyonu yüzde 0,89 olarak gerçekleşti.

Aylık enflasyon oranları:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Aralık: %0,89

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar, yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş artışı alıyor. Ağustos ayında yapılan 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde, bu yıl kamu çalışanlarına yüzde 11'lik zam uygulanacak. Ayrıca toplu sözleşme kapsamında memurlara 1.000 TL seyyanen ek zam da ödenecek.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Geçen yıl SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklileri arasındaki fark refah payı ile kapatılmıştı. Bu yıl oluşacak farkla ilgili gözler hükümetin kararına çevrildi. Refah payı konusu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Kabine toplantısı sonrası netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı belirlendikten sonra TBMM'de görüşülecek torba kanuna önerge ile eklenecek.