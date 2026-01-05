2026 Ocak avukat maaşı ne kadar oldu? 2026 TÜİK Aralık enflasyonuna göre güncel avukat maaşları!

2026 Ocak geldi, avukat maaşlarında neler değişti hiç merak ettiniz mi? Aralık enflasyon verileri sonrası maaş tablolarında gizli hareketler olabilir. Peki, yeni rakam sizce ne kadar? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜNCEL AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR?

Devlet kurumlarında görev yapan avukatların maaşı, 1/4 derecesi baz alınarak hesaplanır. Aile ve çocuk yardımları eklenince maaş yaklaşık 85.900 TL civarındadır. Bu rakam, memur maaş sisteminde öngörülen artış ve ek ödemelerle uyumludur.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 18,61 ZAM

Memur ve memur emeklileri için zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dikkate alınarak belirlendi. Aralık ayı verileriyle memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak gerçekleşti. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,61 oldu.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya çıktı. Toplu sözleşme gereği 1.000 TL'lik ek zam ile memur emekli aylığı 27 bin 887 TL olacak.

6 AYLIK ENFLASYON

2025'in ikinci yarısına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık ayı beklenti anketine göre, söz konusu ay için ortalama enflasyon yüzde 0,96 olarak öngörülmüştü. Açıklanan resmi veriler ise Aralık ayı aylık enflasyonunu yüzde 0,89 olarak gösterdi.

Aylık enflasyon oranları:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Aralık: %0,89

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Ağustos ayında imzalanan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanlarına bu yıl yüzde 11'lik zam uygulanacak. Ayrıca toplu sözleşme kapsamında memurlara 1.000 TL seyyanen ek zam da verilecek.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Geçen yıl SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılan farkın kapatılmasında refah payı uygulandı. Bu yıl oluşan fark için ise gözler hükümetin kararına çevrildi. Refah payı konusu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Kabine toplantısında netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı belirlendikten sonra, TBMM'de görüşülecek torba kanuna önerge olarak eklenecek.