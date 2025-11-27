Haberler

2024 Yaz Olimpiyatlarında da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun en 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?

2024 Yaz Olimpiyatlarında da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun en 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?
Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Sorunun cevabını merak eden vatandaşlar, yalnızca yarışmacının ne yanıt vereceğini değil, aynı zamanda doğru yanıtı da araştırıyor. 2024 Yaz Olimpiyatlarında da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun en 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?

Yarışmanın son bölümündeki sorular, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Yarışmacıdan gelecek cevabı sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı anda doğru yanıtı bulmak için araştırma yapma ihtiyacı hissediyor. Program, izleyicilere interaktif ve öğretici bir deneyim yaşatıyor. Onlar da yarışmacının yerine kendini koyarak cevap arıyor. Peki, 2024 Yaz Olimpiyatlarında da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun en 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?

2024 YAZ OLİMPİYATLARINDA DA KULLANILMIŞ OLİMPİK YÜZME HAVUZUNUN EN 25 METREYKEN BOYUNUN UZUNLUĞU KAÇ METREDİR?

A: 25

B: 50

C: 75

D: 100

Doğru cevap : B: 50

2024 Yaz Olimpiyatları da dahil olmak üzere tüm Olimpik yüzme havuzları 25 m eninde ve 50 m boyundadır..

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru 5.000 ₺,

• 7. soru ise 50.000 ₺ değerinde.

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödüle ulaşmak için strateji, bilgi ve soğukkanlılık gerektiren bu yarışma, izleyenlere de unutulmaz anlar yaşatıyor!

