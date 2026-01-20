20 Ocak Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ocak Resmi Gazete yayımlandı!

20 Ocak Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 20 Ocak 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 20 Ocak 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

–– Işık Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı (2026-2030) ile İlgili 2026/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/01/2026 Tarihli ve 14241, 14242, 14243, 14244, 14245 ve 14246 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2024/125, K: 2025/178 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2024/190, K: 2025/196 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2024/218, K: 2025/202 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2025/124, K: 2025/203 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/224, K: 2025/215 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/33, K: 2025/221 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/233, K: 2025/225 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2024/180, K: 2025/241 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/184, K: 2025/244 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2025 Tarihli ve 2022/35 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.