Haberler

20 Ocak Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ocak Resmi Gazete yayımlandı!

20 Ocak Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ocak Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 20 Ocak Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 20 Ocak 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 20 Ocak 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

20 Ocak Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 20 Ocak 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 20 Ocak 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

–– Işık Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı (2026-2030) ile İlgili 2026/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/01/2026 Tarihli ve 14241, 14242, 14243, 14244, 14245 ve 14246 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2024/125, K: 2025/178 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2024/190, K: 2025/196 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2024/218, K: 2025/202 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2025/124, K: 2025/203 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/224, K: 2025/215 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/33, K: 2025/221 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/233, K: 2025/225 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2024/180, K: 2025/241 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/184, K: 2025/244 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2025 Tarihli ve 2022/35 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı

Kışın ortasında alevler hızla ilerledi
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer

Fransa'dan Süper Lig'e imza: Anlaştık, Türkiye'ye geliyor
2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu! Zirve el değiştirdi

2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
Aston Villa, Abraham için İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yıldız golcüsü için İstanbul'a geldiler
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi