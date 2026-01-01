Haberler

2 Ocak 2026 Cuma İstanbul Hava Durumu! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

2 Ocak 2026 Cuma İstanbul Hava Durumu! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı?
Güncelleme:
2 Ocak İstanbul hava durumu! MGM tarafından 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. 2 Ocak İstanbul hava durumu! İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu!

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 2 OCAK

MGM verilerine göre İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu geçecek. 2 Ocak Cuma günü en düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık 9°C civarında olacak. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklık artarak 7–14°C aralığına çıkarken yağış ihtimali görülüyor. 4, 5 ve 6 Ocak tarihlerinde ise çok bulutlu bir hava hâkim; gündüz sıcaklıkları 14–16°C bandında seyrederken gece sıcaklıkları 10–13°C arasında olacak. Nem oranı hafta boyunca görece yüksek (%44–85) ve rüzgâr zaman zaman kuvvetli, özellikle Cuma ve Cumartesi günleri 30–40 km/sa hızlara ulaşabiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekildedir:

2 Ocak 2026 Cuma İstanbul Hava Durumu! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

2 OCAK İSTANBUL'DA SAATLİK HAVA DURUMU

Saatlik tahmine bakıldığında Perşembe akşamı ve Cuma sabahının erken saatlerinde soğuk hava etkisini gösteriyor; sıcaklık 1–3°C aralığında, yer yer pus ve sis bekleniyor. Cuma günü ilerleyen saatlerde sıcaklık hızla yükselerek öğle saatlerinde 9°C'ye ulaşıyor, akşam saatlerinde ise 8°C civarında seyrediyor. Gün boyunca rüzgâr etkili; özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde ortalama rüzgâr hızı 25–33 km/sa, maksimumda ise 50–60 km/sa seviyelerine çıkabiliyor. Bu nedenle hissedilen sıcaklık rüzgârın etkisiyle zaman zaman daha düşük olabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

2 Ocak 2026 Cuma İstanbul Hava Durumu! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

