2 Aralık Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Aralık Resmi Gazete yayımlandı!

2 Aralık 2025 Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlar ve ilanların tamamı erişime açıldı. Yasama, yürütme, idare ve yargıya ilişkin tüm düzenlemelerin yanı sıra günün ilanlarına da PDF formatında ulaşılabiliyor. Vatandaşlar, bugünün Resmi Gazete kararlarını ve yayımlanan tüm içerikleri detaylı şekilde inceleyebiliyor. İşte 2 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararlar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Polis Memuru veya Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği

–– Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/27)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2025/28, K: 2025/139 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/7/2025 Tarihli ve 2022/101811 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2025 Tarihli ve 2022/88206 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.