1969 seçim sonuçları! 1969 genel seçim sonuçları kim kazandı, Adalet Partisi, CHP, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Millet Partisi, MHP yüzde kaç oy aldı?

Cumhuriyet tarihimizin en renkli siyasi dönemlerinden biri olan 60'lı yılların sonundaki büyük yarış, "1969 seçimlerini kim kazandı?" sorusuyla bugün de gündemdeki yerini koruyor. Adalet Partisi'nin kalkınma hamleleriyle girdiği bu seçimlerde, Türk halkının sandıktaki tercihi net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Adalet Partisi, CHP, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve MHP gibi köklü yapılar arasındaki oy dağılımı, Meclis'teki denklemi tamamen değiştirdi. Alparslan Türkeş liderliğindeki MHP'nin ilk kez Meclis'e girdiği bu tarihi oylamada hangi parti yüzde kaç oy aldı? İşte Türkiye'nin 15. dönem milletvekili genel seçimlerine dair resmi sonuçlar ve partilerin oy oranları...

1969 SEÇİM SONUÇLARI!

Türkiye’nin siyasi tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 1969 genel seçim sonuçları, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi (AP) ile İsmet İnönü yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) karşı karşıya geldiği bu tarihi seçimde, sandıktan çıkan sonuçlar Türkiye'nin meclis aritmetiğini belirledi. Peki, 1969 seçimlerini kim kazandı? İşte AP, CHP, MHP ve diğer partilerin merak edilen oy oranları ve milletvekili sayıları...

1969 GENEL SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI? İŞTE ZAFERİN ADI

12 Ekim 1969 tarihinde gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan taraf Adalet Partisi oldu. %46,5’lik oy oranıyla rakiplerine büyük bir fark atan AP, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) tek başına iktidarını ilan etti. Cumhuriyet Halk Partisi ise ana muhalefet partisi konumunu koruyarak %27,4 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Seçimlerde ayrıca Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) gibi partilerin aldığı oy oranları da siyasi dengeleri etkileyen diğer unsurlar oldu.

TÜRKİYE GENELİNDE PARTİLERİN OY DAĞILIMI LİSTESİ

1969 genel seçimleri sonrası ortaya çıkan resmi verilere göre partilerin oy oranları, toplam oy sayıları ve meclise gönderdikleri milletvekili sayıları şu şekildedir:

• AP - Adalet Partisi: %46 Oy Oranı | 4.229.712 Toplam Oy | 256 Milletvekili

• CHP - Cumhuriyet Halk Partisi: %27 Oy Oranı | 2.487.006 Toplam Oy | 143 Milletvekili

• CGP - Cumhuriyetçi Güven Partisi: %6 Oy Oranı | 597.818 Toplam Oy | 15 Milletvekili

• Bağımsızlar: %5 Oy Oranı | 511.023 Toplam Oy | 13 Milletvekili

• MP - Millet Partisi: %3 Oy Oranı | 292.961 Toplam Oy | 6 Milletvekili

• MHP - Milliyetçi Hareket Partisi: %3 Oy Oranı | 275.091 Toplam Oy | 1 Milletvekili

• BP - Birlik Partisi: %2 Oy Oranı | 254.695 Toplam Oy | 8 Milletvekili

• TİP - Türkiye İşçi Partisi: %2 Oy Oranı | 243.631 Toplam Oy | 2 Milletvekili

• YTP - Yeni Türkiye Partisi: %2 Oy Oranı | 197.929 Toplam Oy | 6 Milletvekili