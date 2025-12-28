Haberler

"1925'te İstanbul erkek lisesinde öğrenim gören hangi yazar, öğretmenlerinin sandalyesine iğne koydukları gerekçesiyle tüm sınıf arkadaşlarıyla ...

'1925'te İstanbul erkek lisesinde öğrenim gören hangi yazar, öğretmenlerinin sandalyesine iğne koydukları gerekçesiyle tüm sınıf arkadaşlarıyla ...
Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yarışmacının vereceği yanıtı merakla beklerken bir yandan da doğru cevabı araştırıyor. "1925'te İstanbulerkek lisesinde öğrenim gören hangi yazar, öğretmenlerinin sandalyesine iğne koydukları gerekçesiyle tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte okuldan atılmıştır?"

Yarışmanın yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicide büyük bir ilgi ve merak oluşturuyor. Katılımcının vereceği cevap seyirciler tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, aynı anda birçok kişi doğru yanıtı bulabilmek için araştırmalara yöneliyor. Bilgilendirici ve eğlenceli yönüyle öne çıkan yarışma, izleyicilere aktif bir öğrenme deneyimi yaşatıyor. Katılımcıların yerine kendilerini koyan izleyiciler, soruları çözüme kavuşturarak bilgi seviyelerini ölçme şansı yakalıyor.

"1925'TE İSTANBUL ERKEK LİSESİNDE ÖĞRENİM GÖREN HANGİ YAZAR, ÖĞRETMENLERİNİN SANDALYESİNE İĞNE KOYDUKLARI GEREKÇESİYLE TÜM SINIF ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE OKULDAN ATILMIŞTIR?"

A) Orhan Veli Kanık

B) Sait Faik Abasıyanık

C) Attilâ İlhan

D) Can Yücel

Cevap : B) Sait Faik Abasıyanık

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, son soruyu doğru bilen yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru: 50.000 ₺ (baraj sorusu)

• 13. soru: 5.000.000 ₺ (final sorusu)

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödülü kazanmak için stratejik düşünmek ve genel kültür bilginizi konuşturmak gerekiyor! Siz de bu unutulmaz maceraya katılmaya hazır mısınız?

