Haberler

"1912'de bir buz dağına çarparak batan 'Titanik' adlı ünlü transatlantiğin su an enkazının bulunduğu noktanın yaklaşık coğrafi konumu nedir?"

'1912'de bir buz dağına çarparak batan 'Titanik' adlı ünlü transatlantiğin su an enkazının bulunduğu noktanın yaklaşık coğrafi konumu nedir?'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yer alan sorular, izleyicilerin ilgisini her zamanki gibi çekmeye devam ediyor. Sorulara verilen yanıtları hem yarışmacılar hem de ekran başındakiler büyük bir heyecanla takip ediyor. "1912'de bir buz dağına çarparak batan 'Titanik' adlı ünlü transatlantiğin su an enkazının bulunduğu noktanın yaklaşık coğrafi konumu nedir?"

Ekran başındaki izleyiciler, yarışmacının nasıl bir cevap vereceğini merak ederken bir yandan da doğru cevabı kendi bilgi birikimleriyle tahmin etmeye çalışıyor. Bu da yarışmayı pasif bir seyir deneyiminden çıkarıp etkileşimli bir bilgi oyununa dönüştürüyor. Peki, "1912'de bir buz dağına çarparak batan 'Titanik' adlı ünlü transatlantiğin su an enkazının bulunduğu noktanın yaklaşık coğrafi konumu nedir?"

"1912'DE BİR BUZ DAĞINA ÇARPARAK BATAN 'TİTANİK' ADLI ÜNLÜ TRANSATLANTİĞİN SU AN ENKAZININ BULUNDUĞU NOKTANIN YAKLAŞIK COĞRAFİ KONUMU NEDİR?"

A: 61° kuzey paraleli, 9° batı meridyeni

B: 51° kuzey paraleli, 29° batı meridyeni

C: 41° kuzey paraleli, 49° batı meridyeni

D: 31° kuzey paraleli, 69° batı meridyeni

Cevap : C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soruyu doğru bilen yarışmacı 5.000 ₺ kazanıyor.

• 7. soru olan 50.000 ₺'lik barajı geçenler, yarışmaya devam etme hakkı elde ediyor.

• 13. ve son soruda ise 5.000.000 TL ödülü bekliyor!

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde en son geçtikleri baraj ödülünü alırken, istedikleri an çekilme hakkını kullanarak son doğru yanıtladıkları sorunun karşılığını kazanabiliyor. Bu formatla hem strateji hem de bilgi bir arada öne çıkıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

İngiltere'de keyfi yerinde! Paylaşımı çok konuşuldu
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaray taraftarını sevince boğdu

Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaraylıları sevince boğdu
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

İngiltere'de keyfi yerinde! Paylaşımı çok konuşuldu
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık