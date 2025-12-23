22 Aralık Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Aralık Resmi Gazete yayımlandı!

22 Aralık Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Aralık 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Aralık 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ekspertiz Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İller Bankası Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İller Bankası Sigorta Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

–– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

–– İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırın Artırılmasına İlişkin Tebliğ

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/12/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-19 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 Tarihli ve 14038 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 Tarihli ve 14039 Sayılı Kararı

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 17/12/2025 Tarihli ve 2025-62/1 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2024/94, K: 2025/179 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/102, K: 2025/182 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/31, K: 2025/183 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/122, K: 2025/185 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/97, K: 2025/186 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/7/2025 Tarihli ve 2019/11053 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/7/2025 Tarihli ve 2022/60188 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/7/2025 Tarihli ve 2022/35870 Başvuru Numaralı Kararı