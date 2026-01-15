16 Ocak Cuma okullar yarım gün mü, karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

16 Ocak Cuma okullar yarım gün mü araştırmaları hız kazanırken, Milli Eğitim Bakanlığı takvimiyle karne günü detayları netleşti. 2025-2026 eğitim yılının ilk yarısı yarın tamamlanıyor; öğrenciler sadece karne almak için okula gidecek ve tören sonrası sömestir tatili resmen başlayacak. E-Okul üzerinden dijital karnelerin saat 10:00 itibarıyla erişime açılması beklenirken, okullardaki fiziksel dağıtım saatleri ise her kurumun kendi planlamasına göre 08:30 ile 12:00 arasında değişiklik gösterebilecek.

16 OCAK OKULLAR YARIM GÜN MÜ, DERS İŞLENECEK Mİ?

16 Ocak 2026 Cuma günü, sömestir tatili öncesindeki son gün olması ve karne dağıtımı yapılacağı için okullarda ders işlenmeyecek. Bu özel günde eğitim faaliyetlerine ara verilerek sadece belge dağıtımı ve kapanış törenleri gerçekleştirilecek. Öğrencilerin okulda bulunması gereken net saatler ise her sınıfın öğretmeni tarafından özel olarak duyurulacak.

KARNELER NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karne dağıtım saatleri, okullardaki yoğunluğu ve izdihamı önlemek amacıyla okul yönetimleri tarafından farklı dilimlere yayılabilmektedir. Her okulun kapasitesi farklı olduğu için sabit bir saat uygulaması bulunmamakla birlikte, sınıf öğretmenlerinin gruplar üzerinden yaptığı duyuruların takip edilmesi büyük önem taşıyor. Okul müdürlüklerinin inisiyatifinde olan genel karne dağıtım saatleri ise şu şekilde planlanıyor:

• Sabahçı Öğrenciler: Ekseriyetle saat 09:00 ile 10:30 saatleri arasında belgelerini teslim alacaklar.

• Öğlenci Öğrenciler : Karne heyecanını genellikle 11:00 ile 12:30 saatleri arasındaki törenlerle yaşayacaklar.

• Tam Gün Eğitim Yapan Okullar: Çoğunlukla sabah 10:00 ile 11:30 saatleri arasında sınıflarda dağıtımı tamamlayıp İstiklal Marşı töreniyle tatile giriş yapacaklar.

E-OKUL DİJİTAL KARNE EKRANI ERİŞİME AÇILDI MI?

Fiziksel karne dağıtımının yanı sıra öğrenciler, notlarını ve devamsızlık durumlarını e-Okul VBS sistemi üzerinden de görüntüleyebilecek. Okullarda yapılan törenlerin ardından tüm öğrenciler için 16 gün sürecek olan yarıyıl tatili resmen başlamış olacak.