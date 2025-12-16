16 Aralık Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Aralık Resmi Gazete yayımlandı!
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyasyon Onkolojisi Hizmetleri Yönetmeliği
–– Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.