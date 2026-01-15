15 Ocak Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ocak Resmi Gazete yayımlandı!

15 Ocak Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Ocak 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 15 Ocak 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10853) –– İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Baklalı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Haritada Sınırları Gösterilen Alanda Yer Alan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, "100.000 Sosyal Konut Projesi" Kapsamında Söz Konusu Mahallede Yapımı Gerçekleştirilen Konutlara Doğal Gaz Arzının Sağlanması Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10854) –– Posof İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Yapımı Amacıyla Yurtbekler Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan 112 Ada, 2 Parsel Numaralı Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10855) –– Zonguldak İli, Ereğli İlçesinde Kurulacak RMS-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla, Başören Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan 101 Ada, 10 Parsel Numaralı Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10856) HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 14/01/2026 Tarihli ve 73 Sayılı Kararı YÖNETMELİKLER –– Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazları ile Kullanımındaki Alanların İdaresi Hakkında Yönetmelik –– -Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KURUL KARARI –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/01/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/39080] Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.