14 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, bugün okul yok mu (Kar Tatili)?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 14 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Okulların tatil olup olmadığına dair resmi açıklama henüz yapılmadı. Öğrenciler ve veliler, konuyla ilgili son durumu öğrenmek için resmi duyuruları bekliyorlar.

14 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde hafta başından bu yana etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde 14 Ocak Çarşamba günü eğitim öğretime ara verildi. İşte detaylar:

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL

Erzincan Valiliği, tüm eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında 14 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar ve çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın çalışanlar idari izinli sayılacak.

RİZE'DE KAR YAĞIŞI EĞİTİME ENGEL

Rize'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle İkizdere ilçesinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Bu nedenle 14 Ocak Çarşamba günü tüm okullarda eğitim öğretime ara verildi.

GİRESUN'DA KAR TATİLİ

Giresun Valiliği, kar yağışı nedeniyle Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca Giresun merkez ve bazı ilçelerdeki köy okullarında da eğitim yapılmayacak.

TUNCELİ'DE TÜM OKULLAR TATİL

Tunceli'de üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu anaokulu veya kreşe giden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

ŞIRNAK'TA YOĞUN KAR VE BUZLANMA

Şırnak'ta kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca hamile ve çocuğu okul veya özel eğitim kurumuna devam eden kadın kamu çalışanları ile engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar da idari izinli sayılacak.

ELAZIĞ

Elazığ Valiliği, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine dayanarak il genelinde etkili olması beklenen aşırı buzlanma ve don riski nedeniyle eğitimle ilgili karar aldı. Yapılan açıklamaya göre, Elazığ İl Merkezi'nde taşımalı eğitim kapsamında yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Ocak 2026 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildi.

ARDAHAN

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan geneli eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi.

Ardahan Üniversitesi'nde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yüzünden üniversitede eğitim-öğretim yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, idari ve akademik personelin yanı sıra engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BAYBURT

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. İlçe kaymakamlıkları tarafından alınan karar, sosyal medya üzerinden duyuruldu.

TRABZON

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya, Şalpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde tüm okullarda, Hayrat ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

KASTAMONU

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde taşımalı eğitim yapılamayacağı kaydedildi.

Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, her iki ilçede kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

MALATYA

Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Pütürge, Kuluncak ve Doğanşehir ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlçelerde kar nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

KARS

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlere göre Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesi oluşacağı belirtildi.

Açıklamada, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, cuma günü alacağınız karne öncesi küçük bir mola. Bereketli kar yağışı nedeniyle okulları tatil ediyoruz. Karın tadını çıkarın, dikkatli olun, üşütmeyin."

HAKKARİ

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde eğitim ve öğretim devam edecek ancak ilimizde etkisini sürdüren kar yağışı ve buna bağlı çığ riski nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz 1 bir gün idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, hava muhalefeti nedeniyle şehir merkezi veya kırsal alan ayrımı olmaksızın eğitim kurumlarına ulaşmakta zorluk yaşayan veya yaşayacak olan öğrencilerimiz de 1 bir gün idari izinli sayılacaktır."

TOKAT

Sulusaray Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede eğitime ara verildi.

Niksar ilçesinde de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Artova Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede eğitime ara verildi.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Reşadiye, Erbaa ve Zile ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

KONYA

Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü, Güneysınır, Ahırlı, Derbent ve Yalıhüyük ilçelerinde tüm kademelerde, Karatay, Ilgın ve Taşkent'te ise taşımalı kapsamındaki okullarda, Hüyük ilçesinde 1, merkez Selçuklu ilçesine bağlı 3 mahallede, merkez Meram ilçesinde ise taşımalı eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü, Güneysınır, Ahırlı, Derbent ve Yalıhüyük kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve tipi nedeniyle 9 ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Ayrıca bu ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karatay, Ilgın ve Taşkent kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak ilçedeki taşımalı eğitime ara verildi.

Hüyük'e bağlı yüksek rakımlı Başlamış Mahallesi'nde kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı taşımalı eğitim-öğretim kapsamında bulunan öğrenciler 1 gün süreyle izinli sayıldı.

Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Başarakavak, Tepekent ve Sızma mahallelerinde de eğitime ara verildiği açıklandı.

Merkez Meram ilçesinde ise taşımalı öğrenciler için, Güneydere İlkokulu/Ortaokulu, Yeşiltekke İlkokulu/Ortaokulu, Yeşildere Firuzan Işık İzmirligil İlkokulu/Ortaokulu, Mustafa Bağrıaçık İlkokulu/Ortaokulu, Sağlık İlkokulu, Kızılören İlkokulu/Ortaokulu, Sefaköy İlkokulu, Kayalı İlkokulu, Sefaköy Mehmet Tosun İmam Hatip Ortaokulu, Kozağaç ESOB İlkokulunda, taşıma merkezi olan Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray İlkokulu, İnlice İlkokulu/Ortaokulu, Gökyurt İlkokulu/Ortaokulunda tüm öğrenciler için 1 gün eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

SİNOP

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve sonrasında oluşan buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda Ayancık, Türkeli, Saraydüzü ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde ise kısmi olarak taşımalı eğitime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.