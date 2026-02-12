13 Şubat Cuma okullar tatil mi, yarın okul yok mu?

13 Şubat okullar tatil mi, yarın ders var mı sorusu gündemde. Öğrenciler ve veliler, hafta ortasında okula gidilip gidilmeyeceğini öğrenmek istiyor. Resmi açıklamalara göre bazı illerde hava şartları veya özel durumlar nedeniyle okulların tatil edilme ihtimali bulunuyor. İşte 13 Şubat'ta okulların tatil olup olmadığıyla ilgili son bilgiler…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? SON DAKİKA BİLGİLERİ

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini artırırken, öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'nin uyarıları ve ulaşımda olası aksaklıklar gündemdeyken, gözler valiliklerin resmi açıklamalarına çevrildi. Peki 13 Şubat Cuma günü için kar tatili ilan edilen bir il var mı? İşte detaylar…

13 ŞUBAT CUMA GÜNÜ OKULLARDA TATİL VAR MI?

13 Şubat için şu ana kadar valiliklerden resmi bir kar tatili kararı gelmedi.

Alanya Kaymakmalığı'ndan tatil duyurusu geldi:

13 Şubat Cuma günü beklenen kuvvetli sağanak yağış ve şiddetli fırtına beklentisi nedeniyle, Alanya Kaymakamlığı tarafından okullar tatil edildi.

KAR TATİLİ İLAN EDİLEN İLLER

Mevcut bilgilere göre 13 Şubat'ta kar tatili ilan edilen herhangi bir il bulunmuyor. Ancak özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gelişmeler yakından takip ediliyor.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNDEKİ İLLER

Soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini sürdürürken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buluyor. Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde yoğun kar yağışı devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yarın:

• Ülke genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olacak,

• Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek,

• Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

METEOROLOJİDEN SAATLİ UYARI

Batı Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batısında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görülebilir. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve tipi riskine karşı dikkatli olunmasını öneriyor.

Doğu Akdeniz'de ise öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları, Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli yağış öngörülüyor. Yüksek kesimlerde kar ihtimali bulunuyor ve sürücülerin tedbirli olmaları gerekiyor.