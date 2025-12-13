13 Aralık Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Aralık Resmi Gazete yayımlandı!

13 Aralık Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 13 Aralık 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 13 Aralık 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÖNETMELİKLER

–– Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

–– Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik

–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 586)

–– Tabii Tohumlama Boğalarına Dair Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/41)

–– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/28)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 Tarihli ve 14011 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 Tarihli ve 14012 Sayılı Kararı

–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 04/12/2025 Tarihli ve 2025/706 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

SAYIŞTAY KARARI

–– Sayıştay Genel Kurulunun 25/09/2025 Tarihli ve 5469/8 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

