Haberler

13 Aralık Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Aralık Resmi Gazete yayımlandı!

13 Aralık Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Aralık Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 13 Aralık Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 13 Aralık 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 13 Aralık 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

13 Aralık Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 13 Aralık 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 13 Aralık 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÖNETMELİKLER

–– Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

–– Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik

–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 586)

–– Tabii Tohumlama Boğalarına Dair Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/41)

–– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/28)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 Tarihli ve 14011 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 Tarihli ve 14012 Sayılı Kararı

–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 04/12/2025 Tarihli ve 2025/706 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
SAYIŞTAY KARARI

–– Sayıştay Genel Kurulunun 25/09/2025 Tarihli ve 5469/8 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi

Tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya böyle yanıt verdi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Suriye'de düğüne el bombalı saldırı: 33 yaralı

Komşu ülkede düğüne bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Fatih'te 4 katlı binanın zemininde çökme meydana geldi

Evinde otururken bir anda kabusu yaşadı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Kahramanmaraş'ta kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
title