11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA! Yeni Yargı Paketi maddeleri neler? 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi, genel af, Covid yasası var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yargı teşkilatıyla yaptığı toplantıda verdiği bilgiler, kamuoyunun uzun süredir beklediği 11. Yargı Paketinin detaylarını büyük ölçüde netleştirdi. Peki, Yeni Yargı Paketi maddeleri nelerdir? 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi, genel af ve Covid yasası var mı? Detaylar haberimizde!

YENİ YARGI PAKETİ MADDELERİ NELERDİR?

11. Yargı Paketi; suç örgütleri, dijital suçlar ve kamu düzenini bozan eylemlerle mücadelede kapsamlı değişiklikler içeriyor. Pakete hâkim temel anlayış; "cezasızlık algısını ortadan kaldırmak ve caydırıcı bir hukuk sistemi oluşturmak."

Örgütlü suçlarla ilgili sertleşen cezalar

Suç örgütü kurma ve yönetme suçunun alt sınırı 4 yıldan 5 yıla, üst sınırı 8 yıldan 10 yıla çıkarılıyor.

Örgüt üyeliği suçunda cezanın üst sınırı 4 yıldan 5 yıla yükseltiliyor.

Suç örgütünün silahlı olması hâlinde ceza artırım oranı genişletiliyor ve silahlı örgütü yöneten kişiler için cezalar 7 yıl 6 ay ile 15 yıl aralığına taşınıyor.

Çocukları kullanan örgüt yöneticilerine ağır yaptırımlar

Çocukların suç örgütleri tarafından araç olarak kullanılması hâlinde ceza yarısından bir katına kadar artırılacak.

Bu düzenleme mevcut yasalarda bulunmayan yeni bir müeyyide niteliğinde.

Dijital suçlar ve siber devriyeler

Sanal bahis, yasa dışı kumar, kripto para dolandırıcılığı, bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık gibi suçlarda düzenlemeler genişletiliyor.

Dijital ortamlarda suç tespiti için "sanal devriye" uygulaması yasal altyapıya kavuşuyor.

"Kiralık IBAN" olarak bilinen hesapların başkalarına verilmesi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına tabi oluyor.

Bilişim yoluyla işlenen suçlarda ilgili banka hesaplarının 3 güne kadar askıya alınması mümkün hale geliyor.

Toplumsal huzuru bozan eylemlere cezalar

Meskun mahalde ateş etme eylemi için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Bu suç düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde işlenirse ceza yarı oranında artırılıyor.

Trafikte yol kesme ilk kez bağımsız bir suç olarak tanımlanıyor ve cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.

Bankacılık güvenliği ve biyometrik doğrulama

Dolandırıcılığı önlemek için banka hesaplarına biyometrik doğrulama (ses, parmak izi, yüz, göz taraması) zorunlu olarak entegre ediliyor.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Paketin teknik hazırlıkları bitti ve teklif şu anda Meclis gündemine alınmak üzere son aşamaya getirildi. Siyasi kaynaklardan gelen bilgilere göre:

11. Yargı Paketi, yıl bitmeden TBMM'ye sunulacak.

Meclis komisyon aşamasının ardından Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

Daha önce 10. Yargı Paketi'nde yer alıp çıkarılan bazı maddeler, bu paketle yeniden yasama sürecine alınacak.

Sonuç olarak; paket tarihi belli olan değil, yasama takvimine göre çok yakın dönemde çıkması beklenen bir düzenleme niteliğinde.

11. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Kamuoyunda uzun süredir "infaz indirimi veya cezaevlerini ilgilendiren özel düzenlemeler" konusunda beklenti oluşmuş olsa da:

11. Yargı Paketi'nde infaz kanununda herhangi bir değişiklik yok.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de açıkça:

"İnfaz düzenlemesi bu pakette yer almıyor."

mesajını verdi.

İnfaz kanununun daha sade ve adil bir yapıya kavuşturulmasını amaçlayan ayrı bir çalışma ise Meclis'e daha sonra sunulmak üzere hazırlanmaya devam ediyor.

11. YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?

Kesin yanıt: Hayır.

Adalet Bakanı Tunç'un ifadesi açık ve net:

"İnfazla alakalı af vesaire konular gündemimizde değil."

Dolayısıyla 11. Yargı Paketi, toplumda sıkça dile getirilen genel af beklentisini karşılamıyor.

Paketin odak noktası; ceza indirimleri değil, cezaların artırılması ve caydırıcılık sağlanması.

11. YARGI PAKETİNDE COVID YASASI VAR MI?

Pandemi döneminde uygulanan özel infaz düzenlemelerinin (kamuoyunda "Covid yasası" olarak bilinen geçici hükümler) yeniden yürürlüğe gireceğine dair bazı beklentiler vardı. Ancak:

11. Yargı Paketi'nde Covid'e ilişkin hiçbir özel madde bulunmuyor.

Ne erken tahliye ne geçici infaz durdurma ne de pandemi gerekçeli herhangi bir düzenleme pakette yer alıyor.

Paketin teması tamamen "suçla mücadele ve cezaların artırılması."