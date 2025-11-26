11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, TBMM'ye sunuldu mu? 11. Yargı Paketinde infaz düzenlemesi olacak?

2025'in son çeyreğinde Türkiye gündeminde önemli bir yer tutan 11. Yargı Paketi, hukuk ve ceza mevzuatında kapsamlı değişiklikler getirmesi beklenen bir yasa tasarısı olarak öne çıkıyor. Peki, 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, TBMM'ye sunuldu mu? 11. Yargı Paketinde infaz düzenlemesi olacak, genel af var mı? Detaylar haberimizde!

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

2025 sonbaharında gündeme gelen 11. Yargı Paketi'yle ilgili süreç hâlâ devam ediyor. AK Parti tarafından yürütülen hazırlık sürecine göre, paket TBMM'nin yeni yasama yılı açılışını takiben Genel Kurul'a sunulması planlanıyor.

Resmî açıklamalara göre, kısa süre içinde Meclis'e sunulması hedefleniyor. Özellikle Ekim–Kasım döneminde hızlanan çalışmalar, teklifin milletvekillerine iletilmesi ve Meclis gündemine taşınması yönünde ilerliyor.

Sonuç olarak, 11. Yargı Paketi'nin çıkış tarihi net olmamakla birlikte önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.

11. YARGI PAKETİ TBMM'YE SUNULDU MU?

26 Kasım 2025 itibarıyla 11. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na resmi olarak sunulmuş değil. Paket taslağının milletvekillerine iletildiği, komisyon aşamasına hazırlanmakta olduğu bildiriliyor.

AK Parti cephesinden gelen açıklamalarda; paket üzerinde çalışmaların sürdüğü, nihai metnin netleştiği ve kısa süre içinde Meclis'e sevk edileceği vurgulanıyor.

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Taslakta öne çıkan düzenlemeler — ceza, infaz ve toplumsal güvenlik bağlamında — aşağıdaki başlıklar altında toplanıyor:

Bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis ve kumar gibi dijital suçlara yönelik cezaların artırılması.

Trafikte yol kesme, toplu taşkınlık, düğün/asker uğurlaması gibi etkinliklerde "havaya ateş açma" gibi eylemlerin bağımsız suç olarak tanımlanması; kurusıkı tabancalar dahil silah kullanımı konusunda düzenlemeler.

Suça sürüklenen çocuklar / gençlerle ilgili cezai mevzuatta değişiklik: Örneğin, 15–18 yaş arası kişilere verilen ağırlaştırılmış müebbet yerine hapis cezalarının üst sınırlarının yeniden belirlenmesi.

Toplumsal huzur ve güvenliği artırmaya yönelik tedbirler: kamu düzenini, suç örgütlerini, çocuk suçlarını ve dijital suç odaklı eylemleri kapsayan genel kapsamlı suç mevzuatı güncellemeleri.

Toplamda, paket yaklaşık 40 maddelik bir düzenleme olarak planlanıyor.

11. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri, infaz düzenlemesi. Resmî açıklamalara göre, 11. Yargı Paketi'nde "genel af" değil, haziran ayında yapılan önceki infaz düzenlemesinin güncellenmesi ihtimali söz konusu.

Paket taslağı incelendiğinde, infaz düzenlemesi geniş kapsamlı bir başlık olarak yer almıyor; odak, suç ve cezaların yeniden düzenlenmesi üzerinde. Ancak ceza sistemine dair bazı parametrelerin — özellikle çocuk ve genç suçlulara yönelik cezaların sınırlarının yeniden belirlenmesi — düzenlenmesi öngörülüyor.

Özetle: 11. Yargı Paketi'nde büyük çaplı bir infaz indirimi düzenlemesi planlanmış değil; sadece bazı ceza ve infaz düzenlemeleri gündemde.

11. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?

Resmî açıklamalarda net: Genel af veya toplu infaz indirimi gibi bir düzenleme bulunmuyor. Pakette esas olan, ceza artırımını ve suç tiplerini yeniden tanımlamayı içeren yaptırım-odaklı düzenlemeler.

Kamuoyunda "af" beklentisi olsa da, özellikle 31 Temmuz 2023 tarihli COVID-infaz düzenlemesinden faydalanamayanlar için bu beklentiler şimdilik karşılık bulmuş değil.