11. Yargı Paketi maddeleri ne, hangi suçlar 11. Yargı Paketi dışında kaldı?

Genel Kurul'dan geçen paketle birlikte, yaklaşık 50 bin hükümlü için tahliye imkânı tanıyan ve "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen uygulamanın kapsamı sınırlandırıldı. Buna göre, özellikle depremler sonucu yıkılan binalar ve bu olaylarda meydana gelen can kayıplarından sorumluluğu bulunan kişiler erken tahliye hakkından faydalanamayacak. Böylece 11. Yargı Paketi'ne dahil edilen düzenlemeler kadar, kapsam dışında bırakılan suçlar da netlik kazanmış oldu.

50 BİN HÜKÜMLÜYE ERKEN TAHLİYE DÜZENLEMESİ

11. Yargı Paketi kapsamında yer alan ve kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak adlandırılan 27'nci madde yasalaştı. Düzenleme ile birlikte 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyen yaklaşık 50 bin kişi için erken tahliye imkânı sağlandı. Buna göre, kapalı cezaevinde bulunan hükümlüler açık cezaevine, açık cezaevindekiler ise denetimli serbestliğe mevcut uygulamadan 3 yıl daha erken geçebilecek.

DEPREM SUÇLARI DÜZENLEME DIŞINDA TUTULDU

Yapılan değişiklikte bazı suçlar açıkça kapsam dışı bırakıldı. Depremlerde yıkılan binalar ve bu yıkımlar sonucunda meydana gelen can kayıplarından sorumlu olanlar erken tahliye uygulamasından yararlanamayacak. Ayrıca terör ve örgütlü suçlar, aile bireylerine yönelik işlenen ağır suçlar, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen kasten öldürme suçları ile cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı da düzenleme dışında tutuldu.

TAHLİYELER RESMİ GAZETE SONRASI BAŞLAYACAK

Toplam 38 maddeden oluşan düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay süreci ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte tahliyelerin başlaması öngörülüyor.

İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA YENİ DÜZENLEMELER

Yasa ile İcra ve İflas Kanunu'nda önemli değişikliklere gidildi. Nispi harç veya teminat yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin ihalenin feshi talebi, mahkeme tarafından dosya üzerinden kesin olarak reddedilecek. Eksik yatırılan teminat ya da harçlar için ilgililere iki haftalık kesin süre tanınacak, bu sürede eksiklik giderilmezse talep reddedilecek.

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yapılan düzenleme ile, iflas veya aciz belgesi düzenlenmesinden önceki bir yıl içinde yapılan bağış ve karşılıksız tasarrufların iptale tabi olduğu hükme bağlandı. Yakın akrabalar ve birlikte yaşayan kişiler arasında yapılan işlemler de, gerçek karşılığın ispat edilememesi halinde bağışlama sayılacak.

AVUKATLARA UYGULANACAK DİSİPLİN CEZALARI YENİDEN BELİRLENDİ

Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikle, avukatların mesleki faaliyetleri kapsamında işledikleri suçlara ilişkin yargı süreçleri barolara bildirilecek. Avukatlık onuruna ve meslek ilkelerine aykırı davranışlarda bulunan avukatlara, ihlalin niteliğine göre disiplin cezası uygulanacak.

Disiplin cezaları; uyarma, kınama, para cezası, geçici olarak meslekten men ve meslekten çıkarma şeklinde düzenlendi. Aynı fiilin belirli süreler içinde tekrarlanması halinde daha ağır cezaların uygulanması öngörüldü.

DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMANAŞIMI VE SİCİL SİLME USULÜ

Disiplin cezası alan avukatlar, belirlenen sürelerin dolmasının ardından sicillerinin silinmesi için başvuruda bulunabilecek. Ancak tekerrür halinde verilen ağır cezalar bu kapsam dışında bırakıldı. Mahkeme kararları doğrultusunda yeniden yapılacak disiplin soruşturmalarına süre sınırlaması getirildi.

KAMU İHALE KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Kamu İhale Kanunu'nda yapılan değişiklikle, itirazen şikâyet başvuru bedellerinin iade usulleri yeniden düzenlendi. Başvurunun kısmen haklı bulunması halinde, belirli oranlarda bedel iadesi yapılabilecek. Doğal afetler nedeniyle feshedilen sözleşmelerde de yükleniciye bedel iadesi yolu açıldı.

DOLANDIRICILIK DAVALARINDA GÖREV NETLEŞTİ

Dolandırıcılık suçlarına ilişkin yargılamaların asliye ceza mahkemelerinde yapılması kararlaştırıldı. Devam eden davalar bakımından ise mevcut yargılama usulünün korunması benimsendi.

TÜRK CEZA KANUNU'NDA YAPILAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Akıl hastalığı bulunan ancak cezai sorumluluğu olan kişiler için hem ceza infazı hem de güvenlik tedbiri uygulanması hükme bağlandı. Sosyal medya yoluyla işlenen hakaret suçları ön ödeme kapsamına alınırken, kamu görevlisine görevinden dolayı yapılan hakaretler bu düzenleme dışında bırakıldı.

TRAFİKTE YOL KESMEYE HAPİS CEZASI

Trafikte yol kesen, araç durduran veya engelleyen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası öngören düzenleme kabul edildi. Yürüyüş ve gösteri yürüyüşleri bu kapsamın dışında tutuldu.

TAKSİRLE YARALAMA VE DİĞER SUÇLARDA CEZA ARTIŞI

Taksirle yaralama suçunun ceza sınırları yükseltildi. Güveni kötüye kullanma suçunun motorlu taşıtlar üzerinde işlenmesi nitelikli hal sayıldı. Kurusıkı silahların genel güvenliği tehlikeye sokma suçu kapsamına alınmasıyla cezalar artırıldı.

ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA CEZALAR AĞIRLAŞTIRILDI

Suç işlemek amacıyla örgüt kuran veya yönetenlere verilen hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırıldı. Örgüt faaliyetlerinde çocukların kullanılması halinde yöneticilere verilecek cezaların da yükseltilmesi kararlaştırıldı.

SÜRECİN ARKA PLANI

AK Parti ve MHP yetkilileri, depremde yakınlarını kaybeden ailelerle yaptıkları görüşmelerde, deprem suçlarının erken tahliye kapsamı dışında tutulması yönündeki talepleri değerlendirmişti. Yapılan teknik çalışmalar sonucunda, 6 Şubat depremleri ve önceki yıllarda yaşanan depremler nedeniyle sorumluluğu bulunan kişiler düzenleme kapsamı dışında bırakıldı.