Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 11. Yargı Paketi, ceza infaz sistemi ve toplumsal güvenlik alanında önemli değişiklikler getiriyor. Peki, 11. Yargı Paketi koşullu salıverme ile kimler cezaevinden çıkacak? Kimlere af geliyor? Koşullu salıverme nedir? Detaylar haberimizde!

11. YARGI PAKETİNDE KOŞULLU SALIVERME İLE KİMLER CEZAEVİNDEN ÇIKACAK?

11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Koşullu salıverme ile kimler cezaevinden çıkacak sorusu, düzenlemenin infaz rejimini etkileyecek boyutuyla kamuoyunun gündeminde. Paket, yaklaşık 54–55 bin mahkûmun yararlanması beklenen değişiklikleri içeriyor.

Paketle getirilen en önemli değişiklik; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan kişilerin, hükmün kesinleşmiş olmasına bakılmaksızın — suç işleme tarihine göre — koşullu salıverme ve denetimli serbestlik düzenlemesinden yararlanabilmelerine imkân tanınmasıdır.

Yani, önceki uygulamada yalnızca hükmü kesinleşmiş mahkûmlar bu haklardan yararlanabiliyorken, yeni düzenleme suçun işlendiği tarih temel alınıyor; bu sayede hükmü kesinleşmemiş ya da hüküm kesinleşmiş olsa da 2023 sonrası işlenmiş suçlar dışındaki mahkûmlar da şartları sağladıkları takdirde tahliye yolu görebilecek.

KİMLERE AF GELİYOR?

Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta: Bu düzenleme bir "af" ya da "genel/kısmi af" değil, koşullu salıverme / infaz rejimi düzenlemesi olarak tanımlanıyor.

Paketi savunan yetkililer, bu düzenlemenin ceza indirimi ya da affı değil; mevcut infaz sisteminde "denetimli serbestlik", "açıktan infaz", "erken tahliye" gibi hakların kapsamını genişletmeye yönelik teknik bir düzenleme olduğunu vurguluyor.

Bu nedenle "Kimlere af geliyor?" sorusu yerine — "Suç tarihi 31 Temmuz 2023 öncesi olan ve mevcut infaz/denetimli serbestlik koşullarını sağlayan mahkûmlar" ifadesi doğru. Bu kategoride olan mahkûmlar, eğer idari gözlem kurullarının ve savcılığın kanaati olumlu olursa paketle birlikte cezaevinden çıkma şansı yakalayabilecek.

KOŞULLU SALIVERME NEDİR?

Koşullu salıverme, cezanın tamamının çekilmesi yerine; mahkûmun cezaevindeki davranışları, iyiliği ve denetimli serbestlik gibi faktörlere göre — cezanın kalan kısmını infaz dışında geçirme ya da erken tahliye olma hakkıdır. Yeni düzenleme ile bu haklardan yararlanma ölçütleri genişletiliyor.

Özellikle, kapalı infaz kurumunda bulunan mahkûmların; denetimli serbestlik, açık ceza infaz kurumuna geçiş veya hatta açık cezaevinden tahliye olma süreçlerinde — önceki düzenlemeye göre daha erken olacak şekilde hak tanınıyor.

Ancak bu hak ancak idari gözlem kurulları ve ilgili başsavcılığın kanaati ile verilecek. Yani mahkûmun durumu, suçu, cezanın süresi ve cezaevindeki davranışları dikkate alınarak — her bir dosya özelinde değerlendirme yapılacak.

Bu anlamda bu düzenleme daha çok "infaz rejiminde düzenleme ve genişletme" niteliğinde; toplu bir af ya da genel ceza indirimi değil.

11 YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE HANGİ MADDELER VAR?

Paket yaklaşık 38–40 madde içeriyor.

Öne çıkan bazı maddeler şunlar:

31 Temmuz 2023 öncesi suç tarihine göre infaz haklarının genişletilmesi; koşullu salıverme / denetimli serbestlik düzenlemesi.

Trafikte "yol kesme" eylemi tek başına suç sayılıyor; bu suçu işleyenlere 1–3 yıl hapis cezası önerisi.

Düğün, asker uğurlaması vb. toplu etkinliklerde havaya ateş açma gibi eylemlerde cezaların artırılması.

Suç örgütlerine karşı cezaların artırılması: Örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgüte üye çocukların kullanılması durumunda ceza alt-üst sınırlarının yükseltilmesi.

Bilişim sistemleri yoluyla işlenen suçlarda tedbirler: Örneğin, suçta kullanıldığı tespit edilen banka hesabının 48 saate kadar banka/finans kuruluşları tarafından askıya alınabilmesi, mağduriyetlerin en aza indirilmesi amacıyla.

Motorlu araç, kara-deniz-hava taşıtı gibi vasıtalarla işlenen "güveni kötüye kullanma" suçlarında cezanın artırılması. Bu, özellikle kiralık araçların parça satışına ya da suç amaçlı kullanılmasına karşı bir düzenleme.