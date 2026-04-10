10 Nisan gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

10 Nisan itibarıyla gram gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini yeniden bu alana yöneltti. Fiyatlardaki değişken seyir, hem kısa vadeli alım-satım yapanları hem de uzun vadeli yatırımcıları etkilerken, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa dinamikleri gümüşün yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Güncel verileri yakından takip eden yatırımcılar, stratejilerini bu hareketlilik doğrultusunda şekillendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (10 NİSAN)

10 Nisan itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bigpara verilerine göre 1 gram gümüşün alış fiyatı 108,41 TL, satış fiyatı ise 108,49 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 107,9935 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim %0,46 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle gün içinde fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş, gün içinde yükseliş eğilimli bir seyir izlerken yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor. Döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmeler fiyatların yönünü belirlemede etkili olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ YÜKSELDİ Mİ?

Önceki kapanışa göre gram gümüş fiyatında sınırlı bir yükseliş gözlemlendi. Bu durum, kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar için piyasayı daha dikkatle takip etme gerekliliğini artırıyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli yatırım hem de kısa vadeli al-sat işlemleri için ilgi görmeye devam ediyor. Yatırımcıların küresel ekonomik verileri ve piyasa hareketlerini dikkatle izleyerek stratejik kararlar alması öneriliyor.