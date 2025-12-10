10 Aralık Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Aralık Resmi Gazete yayımlandı!

10 Aralık Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Aralık 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Aralık 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

–– Olimpik ve Paralimpik Sporcu Yetiştirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Savunma Üniversitesi Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Yüzer Güneş Enerji Santralleri Kurulmasında Su Yüzeyi Kullanımına ve Kiralanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2024/116, K: 2025/151 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/59 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/60 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/61 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/62 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/63 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/96 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/64 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.