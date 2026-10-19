1 kasım sosyal medya yasağı gerçek mi?

1 Kasım sosyal medya yasağı, 7578 sayılı Kanun ile İnternet Kanunu'nda yapılan değişiklik ve Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nın hazırladığı yönetmelikle hayata geçiyor. Buna göre sosyal medya platformları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmak zorunda olacak. 15-18 yaş arasındaki gençler ise sosyal medyayı kullanmaya devam edebilecek, ancak bu hesaplar için sıkı kurallar uygulanacak. Mevcut hesaplar ne olacak? Tüm detaylar haberimizde…

1 KASIM SOSYAL MEDYA YASAĞI GERÇEK Mİ?

Evet, ancak bu yasak tüm kullanıcıları kapsamıyor. 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek düzenleme, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya kullanımını engellemeye yönelik. Yetişkin kullanıcıların sosyal medyaya erişimine yönelik herhangi bir yasak bulunmuyor. Sosyal medyada yayılan ve tüm vatandaşların erişiminin kısıtlanacağını öne süren paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

7578 sayılı Kanun'la 5651 sayılı İnternet Kanunu'na eklenen hükme göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bunun için yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almak zorunda olacak. Uygulamanın ayrıntılarını belirleyen "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ise 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Hem kanun hükümleri hem de yönetmelik 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.

YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

Yeni dönemde yaş doğrulaması, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak dijital bir belirteçle yapılacak. Bu sistemde sosyal medya platformlarına kullanıcının kimlik bilgileri değil, yalnızca 15 ve 18 yaş sınırlarını geçip geçmediği bilgisi aktarılacak. Yaş doğrulaması zorunluluğu, 1 Kasım itibarıyla yeni açılacak hesaplarda uygulanmaya başlayacak.

MEVCUT SOSYAL MEDYA HESAPLARI NE OLACAK?

Mevcut sosyal medya hesapları için de yaş doğrulaması yapılacak. Bunun için tanınan süre 31 Mart 2027'de sona erecek. Bu tarihe kadar yaş doğrulaması yapılmayan ya da sahibinin 15 yaşından küçük olduğu belirlenen hesaplar kapatılacak ve hesaplara ait veriler silinecek. 15 yaş altındaki kullanıcıların yeni hesap açma talepleri ise doğrudan reddedilecek. Düzenlemede ebeveyn onayına dayalı bir istisna bulunmuyor.

15-18 YAŞ ARASINA HANGİ KURALLAR GELİYOR?

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük gençler sosyal medyayı kullanmaya devam edebilecek. Ancak bu hesaplara varsayılan olarak çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulacak. Buna göre bu yaş grubundaki hesaplar varsayılan olarak gizli olacak ve mesajlaşma özellikleri kısıtlanacak. Çocuk hesaplarında canlı yayın açılamayacak, kişiselleştirilmiş reklam gösterilemeyecek ve kullanıcıyı sürekli ekranda tutmayı amaçlayan sonsuz kaydırma yöntemiyle içerik sunulamayacak. Platformlar ayrıca çocuk hesaplarını telefon rehberleri, e-posta adres defterleri ya da diğer uygulamalardaki arkadaş listeleriyle eşleştiremeyecek.

EBEVEYNLERE YENİ YETKİLER

Yönetmelik, ebeveynlere de çocuklarının sosyal medya kullanımını takip edebilmeleri için yeni araçlar sunuyor. Sosyal medya platformları, ebeveyn kontrol araçları sağlamakla yükümlü olacak.

YASAĞA UYMAYANLARA NE CEZA VERİLECEK?

Düzenlemede yükümlülük, çocuklar ya da aileler yerine platformlara yükleniyor. Kurallara uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına cirolarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma gibi yaptırımlar uygulanabilecek. Oyun platformlarına ise 1 milyon ile 30 milyon lira arasında para cezası ve bant daraltma yaptırımı öngörülüyor. Çocuklara ve ailelere yönelik herhangi bir ceza bulunmuyor.

HANGİ PLATFORMLAR KAPSAMDA?

Yönetmelik, Türkiye'de hizmet veren tüm yurt içi ve yurt dışı kaynaklı sosyal medya platformlarını kapsıyor. Oyun platformlarına ise yaş derecelendirmesi ve ebeveyn kontrol araçları sunma yükümlülüğü getiriliyor.