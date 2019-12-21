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14.00/19.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül töreni ile 6. Necip Fazıl Ödülleri törenine katılacak.

21.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:18
HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00/19.00

Cumhurbaşkanı , Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül töreni ile 6. Necip Fazıl Ödülleri törenine katılacak. İstanbul Kongre Merkezi, Haliç Kongre Merkezi

10.30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması" programına aktılacak. Bakırköy Hilton Otel

 


Kaynak: DHA
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