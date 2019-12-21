HABER TAKİP GÜNDEMİ

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14.00/19.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül töreni ile 6. Necip Fazıl Ödülleri törenine katılacak.
21.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:18
14.00/19.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül töreni ile 6. Necip Fazıl Ödülleri törenine katılacak. İstanbul Kongre Merkezi, Haliç Kongre Merkezi
10.30Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması" programına aktılacak. Bakırköy Hilton Otel
Kaynak: DHA