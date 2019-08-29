Haber takip gündemi

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13.10TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak11.00Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan düzenleyeceği basın toplantısıyla "İhracat Ana Planı"nı açıklayacak.
29.08.2019 09:55
13.10
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak
11.00
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan düzenleyeceği basın toplantısıyla "İhracat Ana Planı"nı açıklayacak. Swissotel The Bosphorus
Kaynak: DHA