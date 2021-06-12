Haber takibindeki İHA muhabirine çirkin saldırı
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Haber takibindeki İHA muhabirine çirkin saldırı

Haber takibindeki İHA muhabirine çirkin saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hanifi Güzel, Gaziantep'in Nizip ilçesinde intihar etmek için minareye çıkan şahsın haberini yapmaya çalışırken birkaç kişinin saldırısına uğradı.

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hanifi Güzel, Gaziantep'in Nizip ilçesinde intihar etmek için minareye çıkan şahsın haberini yapmaya çalışırken birkaç kişinin saldırısına uğradı. Yüzüne sert bir cisimle vurulan gazeteci Güzel'in dişi kırıldı.

Olay, dün akşam Gaziantep'in Nizip ilçesi Saha Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Tahtani Leylek Camisinin minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan Yusuf K.'nin haberini takip eden İHA muhabiri Hanifi Güzel'e Yusuf K.'nin yakınları saldırdı. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Güzel'in dişi kırılırken, Nizip Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Kılıç, bir kınama mesajı yayınlayarak, İHA muhabiri Hanifi Güzel'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kılıç, saldırganların cezalandırılmasını istedi.

Nizip Kaymakamı ve Emniyet Müdürü de, gazeteci Güzel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. - GAZİANTEP

Haber takibindeki İHA muhabirine çirkin saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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