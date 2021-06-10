Haber takibindeki DHA muhabirine saldırı
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Haber takibindeki DHA muhabirine saldırı

Haber takibindeki DHA muhabirine saldırı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

muhabiri Ahmet Atmaca'ya saldırdı.

muhabiri Ahmet Atmaca'ya saldırdı. Yaralanan Atmaca, hastanede tedaviye alındı.

Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece çıkan kavgada Yunus Kendirci bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yaşamını yitiren Kendirci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde olayı takip etmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna giden DHA muhabiri Ahmet Atmaca, Kendirci'nin cenazesinin teslim alınışını görüntülediği sırada, bir grubun saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen Atmaca, meslektaşlarının ve polislerin müdahalesiyle saldırganların elinden kurtarıldı.

Saldırganlar kaçarken, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Atmaca ise tedaviye alındı. Tedavisi süren Atmaca'nın şikayetinin ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN KINAMAGaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, DHA muhabiri Ahmet Atmaca'ya geçmiş olsun dileğinde bulunup, saldırganların cezalandırılmasını istedi. Saldırıyı kınayan ve sorumluların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını isteyen Ay, şu ifadeleri kullandı:

"Meslektaşımız Ahmet Atmaca'ya görevi sırasında yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Görevini yapan Ahmet Atmaca'ya yapılan fiziksel saldırı asla kabul edilemez. Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların son bulmasını istiyoruz. Saldırganlarla ilgili gerekli adli ve yasal işlemlerin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Bu saldırı sadece meslektaşımıza değil aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğüne yöneliktir. Asla kabul edilemeyecek olan saldırıda yaralanan meslektaşımız DHA Muhabiri Ahmet Atmaca'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak bu süreçte yanında olacağımızı bildiriyoruz. Ayrıca, olay sırasında Adli Tıp Kurumu'nda görevli polis ve özel güvenlikçilerin saldırıyı engelleme noktasında yetersiz kalması bizleri ayrıca üzmüştür."


- Te
Haber takibindeki DHA muhabirine saldırı
Haber takibindeki DHA muhabirine saldırı
Haber takibindeki DHA muhabirine saldırı
Haber takibindeki DHA muhabirine saldırı
Haber takibindeki DHA muhabirine saldırı
Haber takibindeki DHA muhabirine saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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