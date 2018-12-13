Haber Sunucusu Fatih Portakal Hakkında Suç Duyurusu

Milli İrade Demokrasi Derneği (MİDDER) Diyarbakır İl Başkanı Engin Altuğ ve Ak Ocaklar Genel Başkanı Hakan Yiğit tarafından haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır adliyesi önünde basın açıklaması yapan MİDDER Diyarbakır İl Başkanı Engin Altuğ, sunucu Portakal'ın, Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de halkın ayaklanması için çağrıda bulunduğunu iddia ederek, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

"Milletin seçtiği Cumhur ittifakına karşı sen bu milleti kışkırtamazsın ikinci bir gezi olayını yaratmaya çalışıyorsunuz, bu millet galayana gelmeyecektir." diyen Ertuğ, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk milleti zekidir ne yapacağını iyi bilen bir millettir, vatan hainlerini içinde barındırmayan bir millettir. O hain kanlı ellerinizi artık bu ülke üzerinden çekin. Bu milletin Cumhur ittifakına, Cumhur ittifakının da bu millete sözü var. Türkiye Suriye'ye dönsün istiyorlar ama başaramayacaksınız. 15 Temmuz Milli İrade Derneği olarak 15 Temmuz'un ruhunu her zaman her yerde yaşatmaya ant içtik, gerekirse sabahlara kadar yine gece gündüz nöbet tutar, kaos çıkarmanıza engel olacağız."

Ak Ocaklar Genel Başkanı Hakan Yiğit ise Portakal hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Bizler AK Ocaklar olarak bu olayı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Halkımız hiçbir şekilde tahriklere mehil vermeyecektir ve hiçbir şekilde devletine karşı bir adım atmayacaktır." dedi.