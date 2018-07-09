Haber Metni Oluşturma' Eğitim Semineri Başladı
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Haber Metni Oluşturma' Eğitim Semineri Başladı

Karabük Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ortaklığında başlatılan haber metni oluşturma eğitimi başladı.

Haber Metni Oluşturma' Eğitim Semineri Başladı

Karabük Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ortaklığında başlatılan haber metni oluşturma eğitimi başladı.

Medya kuruluşları ile kamu kurumlarının basın birimlerine yönelik 'Haber Metni Oluşturma' eğitim semineri bugün başladı. BAKKA'nın Teknik Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen ve Karabük İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda başlayan seminerde, Medya Okuryazarlığı Derneği Başkanı Cansu Aydemir tarafından eğitim veriliyor.

Karabük'te yayın hayatına devam eden medya kuruluşları ile kamu kurumlarının basın birimlerinde çalışan personellerin katılımıyla verilen eğitim 13 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek. - KARABÜK

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