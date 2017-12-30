Haber Kameramanlarından "Benim Hikayem" Projesi (1)

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin "Benim Hikayem" projesi kapsamında 10 ilde, 13 farklı köy okulunda 7-14 yaşındaki öğrencilere "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" eğitimi verildi.



Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Benim Hikayem" projesi kapsamında, köy okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitim çalışması gerçekleştirildi.



Kars, Erzurum, Sivas, Erzincan, Rize, Muğla, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Edirne'de bulunan 13 farklı köy okulunda yürütülen çalışma ile "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" konularında eğitim verildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yürütülen projede, 7-14 yaş aralığındaki öğrencilere hem geleceğe yönelik mesleki bir başlangıç imkanı sağlamak hem de kameramanların kullandığı teçhizatları tanıtma ve kullandırmak hedeflendi.



Eğitimin ilk ve son derslerini, projenin fikir babası, Dernek Başkanı Aytekin Polatel'in koordinasyonunda Dernek Başkan Yardımcısı Ümit Yalman ve yönetmen Sinan Demirkaya verdi.



Verilen eğitimlerde öğrencilere görsel medyada kameramanlık ve kurgu operatörlüğü mesleğinin önemi ve nasıl yapıldığı anlatıldı. Bu öğrencilerin hayal dünyalarını dışa nasıl aktarabileceklerini anlatabilmek amacı ile senaryo eğitimi de verilerek belgesel yönetmenliği ve sinema teknikerliği gibi diğer mesleklere de işaret edildi.



Öğrencilere haber çekimlerinde kullanılan broadcast kameralar, belgesel ve sinema çekimlerinde kullanılan DSLR kameralar ile Steadycam özellikli kameraların nasıl çalıştığı uygulamalı olarak anlatıldı.



Sınıf içi çalışmalarda öğrencilere teorik bilgilerin yanında mesleğe ilişkin tecrübeler aktarılarak, kameramanlık, senaryo yazımı ve kurgu alanıyla ilgili uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim çalışmalarının verimini artırmak amacı ile bir öğrenci kamera karşısına, diğerleri kamera arkasına alınarak, klip çalışması da yapıldı.



Öğrencilerle klip



Müziğin evrensel bir dil olmasından yola çıkılarak ve bir müzik klibinin bu yaş grubu çocukların hoşuna gideceği düşünülerek "Orda bir köy var uzakta" adlı çocuk şarkısı yeniden aranje edildi. Bir müzik klibinin nasıl çekildiği, hangi safhalardan geçtiği ve nasıl ortaya çıktığının pratikte anlatılması amaçlanan klipte, gidilen köy okullarındaki çocuklardan ses kayıtları alınarak bir klip çekildi.



Çalışmalar sonrası, eğitim verilen bu okullardaki öğrenciler duygu ve düşüncelerini derneğe gönderdikleri mektuplara yansıttı.