Haber kameramanları köy okullarındaki öğrencilere mesleklerini anlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği iş birliğinde 14 köy okulunun öğrencilerine, kameramanlık mesleği anlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği iş birliğinde 14 köy okulunun öğrencilerine, kameramanlık mesleği anlatıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği iş birliğinde ilki 2017'de düzenlenen "Benim Hikayem" projesi kapsamında, bu yıl köy okullarında öğrenim gören öğrencilere kamera, kurgu ve senaryo yazımı konularında eğitim verildi.

Nevşehir, Muğla, Hatay, Mardin, Iğdır, Artvin, Zonguldak, Bilecik, Kırklareli ve Antalya'daki 14 köy okulunda gerçekleştirilen eğitimlerde, 9-14 yaş aralığında öğrenim gören öğrenciler hedef kitle olarak belirlendi.

Eğitim çalışmaları, projenin koordinatörlüğünü yapan Dernek Başkanı Aytekin Polatel ile dernek üyelerinden yönetmen Sinan Demirkaya tarafından yürütüldü.

Görsel medyada kameramanlık ve kurgu operatörlüğü mesleğinin öneminin ve nasıl yapıldığının anlatıldığı eğitimlerde, öğrenciler senaryo ile yazım teknikleri, belgesel yönetmenliği, sinema çekim teknikleri hakkında da bilgilendirildi.

Ayrıca öğrencilere, haber çekimlerinde kullanılan broadcast kamera, belgesel ve sinema çekimlerinde kullanılan DSLR kamera ve steadycam özellikli kameraların nasıl çalıştığı anlatıldı.

Teorik bilgilerin yanı sıra kameramanlık, senaryo yazımı ve kurgu alanıyla ilgili uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Çocuk şarkısına klip çekildi

Köy okullarındaki 12 öğrencinin seslendirdiği sözü ve müziği İsa Coşkuner'e ait "Sevgi Çiçekleri" adlı çocuk şarkısına klip çekildi.

Böylece, bir müzik klibinin nasıl çekildiği ve hangi safhalardan geçtiğinin pratik olarak anlatılması amaçlandı.

Öte yandan, Kovid-19 salgını sebebiyle projenin aksamaması için dernek tarafından yoğun tedbirler alınırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallar eğitimler sırasında aksatılmadan uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul