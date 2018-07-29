Haber İptali !! (Evde Ürettiği Kızılötesi Kamerayı Tübitak'a Sattı)
Sayın Editörlerin Dikkatine;Bugün sabah saat 10.06'da, "Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı" başlığıyla verdiğimiz haberi, kaynağından iptal ediyoruz.
Sayın Editörlerin Dikkatine;
Bugün sabah saat 10.06'da, "Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı" başlığıyla verdiğimiz haberi, kaynağından iptal ediyoruz. Bu haberin, metninin, fotoğraflarının ve görüntülerinin kullanılmaması rica ediyoruz. Teşekkürler. DHA