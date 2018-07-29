Haber İptali !! (Evde Ürettiği Kızılötesi Kamerayı Tübitak'a Sattı)

Haber İptali !! (Evde Ürettiği Kızılötesi Kamerayı Tübitak'a Sattı)

Sayın Editörlerin Dikkatine;Bugün sabah saat 10.06'da, "Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı" başlığıyla verdiğimiz haberi, kaynağından iptal ediyoruz.

Haber İptali !! (Evde Ürettiği Kızılötesi Kamerayı Tübitak'a Sattı)

Sayın Editörlerin Dikkatine;

Bugün sabah saat 10.06'da, "Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı" başlığıyla verdiğimiz haberi, kaynağından iptal ediyoruz. Bu haberin, metninin, fotoğraflarının ve görüntülerinin kullanılmaması rica ediyoruz. Teşekkürler. DHA

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