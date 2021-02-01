Haber bültenlerinde gündem olan çiftçinin Bakanlık'tan destek almadığı iddiası

FOX Haber'in İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaptığı haber gündem yarattı. Çiftçilere tarımsal destek sağlanmadığına yönelik haberde konuşan çiftçiyle röportaj yapan A Haber ise FOX'un yaptığı haberin yalan olduğunu iddia etti. İddialarla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı ise çiftçiye 28 bin 465 lira yardım yapıldığını belirtti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Fikret Sefa Yeşil adlı bir çiftçi ile röportaj yapan FOX Haber, 2020 yılında çiftçilere hiç destek sağlanmadığını iddia etti.

FOX HABER: 2020 DESTEKLERİNDEN FAYDALANAMADILAR

''Hala alamadıkları 2020 desteklerini bekliyorlar" başlığıyla verilen haberde konuşan çiftçi Yeşil, "2021 Ocak ayındayız daha 2020'nin desteklerinden hiç faydalanamadık. Ne süt desteği, ne hayvan desteği ne de yem desteği alabildik" dedi.

A HABER: O ÇİFTÇİYE 29 BİN TL ÖDENMİŞ

A Haber'de "FOX TV'de 'destek almadım' diyen çiftçiye 29 bin TL ödenmiş" başlığıyla yayınlanan görüntülerde kanalın uzattığı mikrofona iddialarla ilgili yanıt veren Yeşil, bu kez de "Bilmiyorum, onları oğlan alıyor. Kesin olarak bir şey diyemem, parça parça aldık" ifadelerini kullandığı görüldü.

YETKİLİLER ÇİFTÇİYLE GÖRÜŞTÜ

İzmir Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ise o ilçeye giderek Fikret Safa Yeşil'e 2020 yılında yapılan ödemeleri tek tek belgelerle gösterdi. Belgelerde; 2020 yılının Kasım, Ekim ve Temmuz aylarında; buzağı desteklemesi, süt desteklemesi, süt analiz desteği, mazot ve gübre desteği verildiği yazıyordu.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İDDİLARA YANIT VERDİ

Tarım ve Orman Bakanlığından, bir haber programındaki iddialar üzerine yapılan açıklamada, Bakanlığın her zaman olduğu gibi, 2020'de de çiftçilere destek sağlamaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çiftçilerimizin destek almadığı iddiasında bulunmak ya da bu yönde algı oluşturmaya çalışmak, akıl tutulmasından başka bir şekilde ifade edilemez. Son olarak, İzmir'in Ödemiş ilçesinde F. S.Y. adlı bir çiftçimizle haber amaçlı röportaj yapan Fox TV, sadece röportaj yapılan kişinin beyanlarını baz alarak, habercilik meslek etiğinin gereği olan araştırma, doğrulama esaslarını hiçe sayıp, ilgili kurumlardan teyit etmeden, çiftçilerimizin 2020 tarımsal desteklerini hala alamadığını iddia etti."

28 BİN 465 LİRA DESTEK

Söz konusu üreticinin üzerine 48 büyükbaş hayvanın kayıtlı olduğu ve mazot-gübre ve yem bitkileri desteğinden faydalandığı 43 dekar da arazisi bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"F. S.Y'ye 2020 yılında, süt desteği için 15 bin 328 lira, buzağı desteği için 9 bin 292 lira, yem bitkileri desteği için 3 bin 153 lira, mazot gübre desteği için de 692 lira olmak üzere toplamda 28 bin 465 lira bitkisel ve hayvansal üretime yönelik destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 2020 Eylül süt desteği kapsamında da 2 bin 672 lira daha ödeme yapılacaktır. Netice itibariyle hem üreticimizin hem de Fox TV'nin 2020 yılı tarımsal desteklerinin hala alınmadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."

''4 KEZ ZİYARET EDİLDİ''

Açıklamada, haberdeki "Bakanlığın çiftçilerin ve üreticilerin yanında olmadığı" iddiasına da değinilerek, şöyle devam edildi:

"Üreticimizin bulunduğu Gereli köyünde bitkisel üretime yönelik 185, hayvancılığa yönelik de 218 işletme bulunmaktadır. 2020 yılı içerisinde bu işletmelere toplam 997 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Söz konusu üreticimiz F. S.Y'nin işletmesi de 2020 yılı içerisinde 4 defa ziyaret edilmiştir. Bakanlık olarak üreticilerimize, yetiştiricilerimize sadece tarımsal destek ödemesi değil her alanda destek veriyor ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Pandemiye rağmen üreticilerimizle iç içe gönül gönüle olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Habercilik etiği ile hiçbir şekilde bağdaşmayan, yalan üzerine kurulu, Bakanlığımızı ve hükümetimizi karalama maksadı ile yapıldığı aşikar olan bu haberin takdirini de kamuoyuna bırakıyoruz."