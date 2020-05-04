Haber Başlığı: Anıl Yıldırım'dan Yeni Albüm: "Son Sigaram"

Anıl Yıldırım, yeni albümü "Son Sigaram" ile dinleyicileriyle buluştu. Son Sigaram albümü, tüm dijital platformlarda yayınlandı.

2009 yılında rap müziğe başlayan ve 2016'da ilk albümü Temmuz'u paylaşan Anıl Yıldırım 2. albümünü ise 2017 yılında paylaştı.

Özellikle son yıllarda paylaştığı teklilerinden Son Sigaram ve bunun gibi birçok parçayla hatrı sayılır bir kitlenin dinlediği Anıl Yıldırım, uzun bir aradan sonra yeni bir albümle dinleyicilerinin karşısına çıkıyor.

Tüm dijital platformlarda yayınlanan 'Son Sigaram' albümünün alt yapılarından iki tanesi Cem Coşkun'a diğer alt yapılar ise kendisine ait. Ayrıca albümdeki parçaların sözleri Anıl Yıldırım tarafından yazılmış olup, mix & mastering ve albüm kapağı işleri de yine Anıl Yıldırım tarafından yapılmıştır.

2017 yılında O Ses Türkiye finalisti Emrah Güllü ile, "Giderim" adlı tekli bir çalışma yapan Yıldırım'a bu albümünde ise yine O Ses Türkiye yarışmacılarından Erdal Toprak "Leş Gibi Yalnızlık" ismini verdikleri parçada eşlik etti.

Anıl Yıldırım Kimdir:

1993 yılında dünyaya gelen Anıl Yıldırım Elazığ doğumludur. Yüksekokul eğitimini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Meslek Yüksekokulu'nda tamamlamıştır. Daha sonra Lisans'a tamamlamak için Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne geçiş yapmıştır. Eğitimine 4. sınıfta devam etmektedir. Bu güne kadar toplamda 5 albüm yapmıştır.

Kaynak: Bültenler