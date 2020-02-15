15.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:50

Haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

UŞAK'ta, kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki Tarkan Şenses, evinde ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici yara izine rastlanmayan Şenses'in cesedi otopsiye gönderildi.

Kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tarkan Şenses'i 4 gündür görmeyen ve telefonla da ulaşamayan yakınları, polise bildirdi. İhbar üzerine Özdemir Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, Şenses'in cesedini buldu. Vücudunda kesici, delici ya da darba bağlı herhangi bir ize rastlanmayan Şenses'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu