Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bolu'da ailesinin uzun süredir haber alamadığı 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

25.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:27
Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bolu'da ailesinin uzun süredir haber alamadığı 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Fevizbey Caddesi'ndeki ikametinde yalnız yaşayan Nuri Albay'dan (64) uzun süredir haber alamayan ailesi, yaşlı adamın komşusunu arayarak Albay'ın evine gitmesini istedi. Albay'ın yaşadığı evin ziline defalarca basan komşuları evden ses gelmeyince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı adamın evine girdiklerinde yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Nuri Albay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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