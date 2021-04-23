Haber alınamayan şahıs yatalak annesinin yanında ölü bulundu
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Haber alınamayan şahıs yatalak annesinin yanında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Haber alınamayan şahıs yatalak annesinin yanında ölü bulundu -İtfaiyenin penceren içeri girerek kontrol ettiği adamın öldüğü anlaşıldı -Oğlunun öldüğünden haberi olmayan yatalak anne hastaneye kaldırıldı Antalya'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı şahıs, yatalak annesinin yanında...

Haber alınamayan şahıs yatalak annesinin yanında ölü bulundu

-İtfaiyenin penceren içeri girerek kontrol ettiği adamın öldüğü anlaşıldı

-Oğlunun öldüğünden haberi olmayan yatalak anne hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı şahıs, yatalak annesinin yanında ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 781. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartman dairesinin 1. Katında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Uğur Orhan Cengiz'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek Cengiz'in, yatalak annesi Nazmiye Cengiz ile birlikte yaşadığı eve gitti. Kapıyı açan kimse olmayınca, durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve balkon camından girdi. İçeriye giren ekipler, yatalak anne Nazmiye Cengiz ile aynı oda içerisinde bulunan Uğur Orhan Cengiz'in hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumu kontrol eden sağlık ekipleri, Uğur Orhan Cengiz'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden oğlu ile aynı odada bulunan yatalak anne Nazmiye Cengiz, gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Nazmiye Cengiz'in oğlunun öldüğünden haberi olmadığı öğrenilirken, Uğur Orhan Cengiz'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Uğur Orhan Cengiz'in cansız bedeni, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haber alınamayan şahıs yatalak annesinin yanında ölü bulundu
Haber alınamayan şahıs yatalak annesinin yanında ölü bulundu
Haber alınamayan şahıs yatalak annesinin yanında ölü bulundu
Haber alınamayan şahıs yatalak annesinin yanında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK

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