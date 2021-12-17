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Haber alınamayan şahıs ekipleri hareke geçirdi

Haber alınamayan şahıs ekipleri hareke geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, kendisinden uzun bir süre haber alınamayan ve yalnız yaşayan kişi ekipleri harekete geçirdi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, kendisinden uzun bir süre haber alınamayan ve yalnız yaşayan kişi ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa O'dan 3 gündür haber alamayan komşuları durumundan şüphelenerek polise bilgi verdi. İhbar üzerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsın yaşadığı evden ses gelmeyince pencereden baktıklarında içerde şahsın olmadığını gördüler.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Haber alınamayan şahıs ekipleri hareke geçirdi

Haber alınamayan şahıs ekipleri hareke geçirdi

Haber alınamayan şahıs ekipleri hareke geçirdi

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