Haber alınamayan kadın için polis alarma geçti
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Haber alınamayan kadın için polis alarma geçti

24.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:59
Haber alınamayan kadın için polis alarma geçti

ANTALYA'da kendisininden haber alınamayan Zeynep T. için polis ve itfaiyeyi alarma geçti.

ANTALYA'da kendisininden haber alınamayan Zeynep T. için polis ve itfaiyeyi alarma geçti. Kadının oturduğu daireye itfaiye merdiveniyle balkondan giren polis, Zeynep T.'nin evde olmadığını belirledi.

Olay, saat 23.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 94 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Bir süredir Zeynep T.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Zeynep T.'nin 2'nci kattaki dairesine çıkan polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye ekibinden yardım istedi. Kısa sürede adrese gelen ekipler itfaiye aracının merdiveniyle daireye balkon kapısından girdi. Yapılan aramada, Zeynep T.'nin evde olmadığı belirlendi. Aramanın sonuçsuz kalmasıyla polis ve itfaiye ekipleri normale döndü.


Haber alınamayan kadın için polis alarma geçti
Haber alınamayan kadın için polis alarma geçti
Haber alınamayan kadın için polis alarma geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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