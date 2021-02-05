Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

05.02.2021 23:52 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:56
Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

KIRIKKALE'de yakınlarının haber alamadığı İlyas Karafilik (63), evinde ölü bulundu.

KIRIKKALE'de yakınlarının haber alamadığı İlyas Karafilik (63), evinde ölü bulundu.

Kent merkezi Gürler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda yalnız yaşayan İlyas Karafilik'ten gün boyunca haber alamayan yakınları, telaşlanarak akşam saatlerinde Karafilik'in evine gitti. Kapıyı kırıp eve giren yakınları, yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını görerek sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Karafilik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu ve Karafilik'in komşularından bilgi aldı.Cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırılan Karafilik'in, ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. 


Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Feyza Aktan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Aykut Kocaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Mersin Evlilik Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 23:56:32. #1.16#
title