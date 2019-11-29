Haber Ajanda ve Kültür Ajanda mobil yayına başlıyor

29.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:40

Ajanda Yayınlar Grubu'nun okuyucuya sunduğu Haber Ajanda ve Kültür Ajanda, mobil uygulamalar üzerinden hizmet vermeye başladı.

Yapılan açıklamaya göre, 14 yıldır okuyucuyla buluşan Haber Ajanda ile 7 yıldır yayımlanan Kültür Ajanda'ya "www.haberajandanet.com" internet adresinin yanı sıra Android ve IOS işletim sistemlerinde "HaberAjandaNET" uygulamasından ücretsiz şekilde ulaşılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen imtiyaz sahibi Yavuz Selim, son yıllarda medyada büyük bir yorum, analiz ve stratejik düşünce karmaşasının yüksek sesle ifade edildiğini belirterek, "Türkiye'de milli, manevi, vatanperver ve bağımsız şekilde gerçekleri sadece gerçek kalemlerden ve samimi duygu ve düşüncelerle aktaran bir platform oluşturmak istedik. Bugüne dek çizgimizi bozmadık, bundan sonra da aynı yeminle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Selim, Haber Ajanda ve Kültür Ajanda dergilerinde yakaladıkları stratejik yorum, politik, toplumsal, kültürel ve sanatsal analiz kabiliyeti ve istikrarını mobil uygulamalarla daha dinamik bir platforma taşıdıklarını ifade etti.

Kaynak: AA