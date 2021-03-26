HABAŞ nedir? HABAŞ açılımı nedir?

Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor. Peki, HABAŞ açılımı nedir? HABAŞ nedir?

Türkiye'deki otomobil üretimini sonlandıracağını açıklayan Honda, Gebze'deki üretim tesisine dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, Gebze'de yer alan üretim tesislerinin HABAŞ Topluluğu'na devredileceği ifade edildi. Gelişme sonrası, HABAŞ nedir? HABAŞ açılımı nedir, merak edildi.

HABAŞ NEDİR?

Hamdi Başaran'ın kurucusu olduğu Habaş, tibbi ve endüstriyel gaz, elektrik, çelik, tüp, ağır makine, üreticisi, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve CNG (sıkıştırılmış doğal gaz), LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) dağıtıcısı, deniz taşımacılığı ve liman hizmeti veren bir kuruluş.

Habaş, büyümek ve hizmetlerini genişletmek hedefininin bir gereği olarak, 2002 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu' ndan aldığı lisansla, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ikmal ve satışına başlayan ilk şirket olmuştur.

Kurulduğu 1956' dan bugüne kadar sınai ve tıbbi gazlar, ekipman ve teknoloji üretiminde bir çok ilklere imza atan ve sektöründe geleneksel lider olan Habaş, LNG ve CNG ikmal ve satışında da lider konumda bulunmaktadır.

Habaş, doğal gaz ikmal hizmetindeki rekabet üstünlüğünü gelecekte de kalıcı kılmayı hedef alan yatırımlarına devam etmektedir.

Habaş çevreci ve alternatif gaz ve sıvı yakıtlara kıyasla daha ekonomik ve emniyetli olan doğal gazı sıvılaştırılmış veya yüksek basınçlı tüpler içinde sıkıştırılmış olarak, doğal gazı boru hattından alamayan müşterilerine günün 24 saati, yılın 365 günü ulaştırmaktadır.