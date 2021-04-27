Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Uyanıyor özeti!

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HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Şener Şen, Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1976 (78 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Ocak 1976 Perşembe

Senaryo: Sadık Şendil, Rıfat Ilgaz

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının vefatından sonra okula yeni gelen Ahmet isimli öğrenci Mahmut hocadan okumak için yardım ister. Hababam sınıfına verilen Ahmet torpilli sanılır. Arkadaşlarının şakalarına alışması güç olsa da bir süre sonra alışır fakat okumanın önemini diğerlerinden daha iyi bilmektedir.