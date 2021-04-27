Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Uyanıyor özeti!
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Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Uyanıyor özeti!

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Uyanıyor özeti!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Uyanıyor filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Uyanıyor özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Şener Şen, Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1976 (78 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Ocak 1976 Perşembe

Senaryo: Sadık Şendil, Rıfat Ilgaz

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının vefatından sonra okula yeni gelen Ahmet isimli öğrenci Mahmut hocadan okumak için yardım ister. Hababam sınıfına verilen Ahmet torpilli sanılır. Arkadaşlarının şakalarına alışması güç olsa da bir süre sonra alışır fakat okumanın önemini diğerlerinden daha iyi bilmektedir.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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