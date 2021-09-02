Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Tatilde özeti!
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Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Tatilde özeti!

Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Tatilde özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Tatilde filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Tatilde konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Tatilde oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Tatilde filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Tatilde filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Tatilde filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir, Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Tatilde özeti gibi konuları inceliyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır.Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına gelecekleri önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Body Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ertem Eğilmez Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Oyuncular: Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Avni Yalçın

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1977

Vizyon Tarihi : 1 Ocak 1977 Cumartesi

Senaryo: Sadık Şendil

Haber Yorumları
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Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Tatilde özeti! - Haberler
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