Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Tatilde özeti!

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HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır.Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına gelecekleri önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Body Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ertem Eğilmez Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Oyuncular: Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Avni Yalçın

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1977

Vizyon Tarihi : 1 Ocak 1977 Cumartesi

Senaryo: Sadık Şendil