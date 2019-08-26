26.08.2019 20:12

Hababam Sınıfı oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

'Hababam Sınıfı' oyuncularından Faruk Şavlı Memleti Burdur' da Toprağa Verildi.

Cenazeye Hababam Sınıfı Bacaksız Lakaplı Tuncay Erçe ' de katıldı.

BURDUR - Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Savlı, son yolculuğuna uğurlandı Yakalandığı cilt kanseri hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Hababam Sınıfı' oyuncularından Faruk Şavlı, Mersin'deki cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'a getirildi. Yaklaşık 17 yıldır Mersin'de yaşayan ve Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Mersin Şubesi'ne bağlı olarak saha komiserliği görevini yürüten Şavlı'nın cenaze törenine, eşi Halime, oğulları Gökhan ve Gürhan Şavlı, Burdur Saha Komiserler Derneği üyeleri, sevenleri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Tören sırasında oğulları Gökhan ve Gürhan Şavlı, üzerinde Türk bayrağı ve Beşiktaş Formasının bulunduğu babalarının tabutu başından bir an bile ayrılmazken, eşi Halime Şavlı,Hababam Sınıfı Bacaksız Lakaplı Tuncay Erçe, Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu ve çok sayıda Vatandaş katıldı. Burdur Merkez Ulucami'nde İkindi Namazı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrasında asri mezarlıkta yer alan aile kabristanlığına defnedildi.

" Hababam Sınıfı tek tek Gidiyor. Son Söz Musalla Taşı"

'Hababam Sınıfı' oyuncularından Faruk Şavlı'nın Burdur' da yapılan Cenaze törenine katılan ve filmin 'Bacaksız' lakaplı Oyuncu Tuncay Erçe " Her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Hababam sınıfı teker teker yaprak dökümü gibi gidiyor. Hababam Sınıfından birkaç kişi kaldı. Söylenecek bir şey yok. En son söz musalla taşı, Hababam sınıfı öğrencileri de teker teker gitmeye başladığını " söyledi.

Kaynak: İHA