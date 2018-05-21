Hababam Sınıfı Oyuncusu Dinçay Çetindamar Hayatını Kaybetti
Türk sinemasına damga vuran Hababam Sınıfı oyuncularından Dinçay Çetindamar, kalp krizi sonucu vefat etti.
Hababam Sınıfı filminde rol olan oyuncu Dinçay Çetindamar, 62 yaşında kalp krizi geçirerek hayatıını kaybetti.
ESNAFLIK YAPIYORDU
Oyunculuğu bırakan Çetindamar, esnaflık yapıyordu. Oyuncu, zaman zaman düzenlenen "Hababam Sınıfı" buluşmalarını da kaçırmamaya dikkat ediyordu.
"HABABAM SINIFI HER ZAMAN TAZELİĞİNİ KORUYACAK"
Oyuncu son röportajında Hababam Sınıfı hakkında şu sözleri söylemişti: "Bizim zamanımızda amatör ruhla genç yaşta filmlerde ve dizilerde oynadık. Şimdilerde ise 40 yaşındaki insanlar liseli genç rolünde oynuyor. İlgi görmemesinin sebebi de bu. Hababam Sınıfı gerçek bir hayat hikayesi. Yeni filmler, diziler var olacak ama Hababam Sınıfı her zaman tazeliğini koruyacak. Hababam Sınıfı'nda üstlendiğim rol ile Halit Akçatepe, Tarık Akan, Kartal Tibet, Şener Şen ve Adile Naşit gibi dev isimlerle tanıştım. Dizide en çok sevdiğim ve hayranı olduğum isim Kemal Sunal'dı. Biz o dönemlerde para için değil sadece o kadroda yer almak için oynadık."
DİNÇAY ÇETİNDAMAR KİMDİR?
Dinçay Çetindamar, 1 Ocak 1956'da doğdu. 1976 yılında çekilen "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminde öğrenci rolündeydi.
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üzülmeye değmez.Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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İNCE İNCE YASEMİNCEYİ KENDİ ARALARINDA PARTİ BAŞKANI SEÇEMEMİŞLER ŞİMDİ KALKMIŞLAR ÜLKE BAŞKANI YAPACAKLARMIŞ HADİ CANIM. (CHP ELDEN GİDİYEEAAAHH)Cevap Yaz 4 3 Yayından KaldırDEMET: AHAHAAHHAAHAAHYayından Kaldır
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allah rahmet eylesin hababam sınıfı her zaman gönlümüzdeCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin ee ne demişler Ölümlü dünya Allah için her şeyi yapInızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır