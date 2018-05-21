Hababam Sınıfı Oyuncusu Dinçay Çetindamar Hayatını Kaybetti

Hababam Sınıfı filminde rol olan oyuncu Dinçay Çetindamar, 62 yaşında kalp krizi geçirerek hayatıını kaybetti.

ESNAFLIK YAPIYORDU

Oyunculuğu bırakan Çetindamar, esnaflık yapıyordu. Oyuncu, zaman zaman düzenlenen "Hababam Sınıfı" buluşmalarını da kaçırmamaya dikkat ediyordu.

"HABABAM SINIFI HER ZAMAN TAZELİĞİNİ KORUYACAK"

Oyuncu son röportajında Hababam Sınıfı hakkında şu sözleri söylemişti: "Bizim zamanımızda amatör ruhla genç yaşta filmlerde ve dizilerde oynadık. Şimdilerde ise 40 yaşındaki insanlar liseli genç rolünde oynuyor. İlgi görmemesinin sebebi de bu. Hababam Sınıfı gerçek bir hayat hikayesi. Yeni filmler, diziler var olacak ama Hababam Sınıfı her zaman tazeliğini koruyacak. Hababam Sınıfı'nda üstlendiğim rol ile Halit Akçatepe, Tarık Akan, Kartal Tibet, Şener Şen ve Adile Naşit gibi dev isimlerle tanıştım. Dizide en çok sevdiğim ve hayranı olduğum isim Kemal Sunal'dı. Biz o dönemlerde para için değil sadece o kadroda yer almak için oynadık."

DİNÇAY ÇETİNDAMAR KİMDİR?

Dinçay Çetindamar, 1 Ocak 1956'da doğdu. 1976 yılında çekilen "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminde öğrenci rolündeydi.