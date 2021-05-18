Hababam Sınıfı Güle Güle Müdür Osman kimdir?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmini izleyenler, Müdür Osman'ın kim olduğunu merak etti. Peki, Hababam Sınıfı Güle Güle Müdür Osman kimdir? İşte, detaylar…

Hababam Sınıfı'nın en sevilen devam filmlerinden Hababam Sınıfı Güle Güle'nin karakterleri merak ediliyor. En çok merak edilen karakterlerden biri de Müdür Osman odu. Peki, Müdür Osman kim?

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE MÜDÜR OSMAN KİMDİR?

Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Müdür Osman karakterini Hüseyin Kutman canlandırmıştır.

HÜSEYİN KUTMAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Ağustos 1930, Bursa, Türkiye

Hüseyin Kutman'ın sahne hayatı Kent Oyuncuları'nda "Gülerek Girin" piyesiyle başladı. Uzun süre Dormen Tiyatrosu'nda çalışmış ve "Bulvar", "Monserrat", "Üç Kuruşluk Opera", "Alamanya'dan Bir yar gelir Bizlere", "Dün Gece Yolda Giderken", "Çıplak Ayak", "Cengiz Hanın Bisikleti" oyunlarında oynamıştır. 1969 yılında Nisa Serezli ile Bizim Tiyatro'da unutulmaz "Tatlı Kaçık" ve "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunlarında gösterdiği performansıyla efsaneleşen bir oyuncudur. Bazı kulüplerde takdimcilik de yapan Hüseyin Kutman bir dönem Perran Kutman ile evlenip, ayrılmıştır. Uzun süre Devekuşu Kabare Tiyarosu'nda da görev yapan Hüseyin Kutman Yeşilçam'da karakter rollerinde aranılan isimlerden olmuştur. Filmlerde seslendirmesini genellikle Saadettin Erbil yapmıştır. 'Tek Başına Bir Kadın' filminin çekimlerinde kalp krizi sonucu hayata veda etmiştir. Aynı çekimlerde Reha Yurdakul'da kalp krizi geçirip ölmüştür.