Hababam Sınıfı Antalya'da
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Hababam Sınıfı Antalya'da

Hababam Sınıfı Antalya'da
Habermetre - Haberler | Toplum

Hababam Sınıfı Antalya'daTürk Sineması'nın unutulmaz filmi Hababam Sınıfı 1 Temmuz Perşembe (bu akşam) Sahilde Sinema Var etkinliği kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

Hababam Sınıfı Antalya'da

Türk Sineması'nın unutulmaz filmi Hababam Sınıfı 1 Temmuz Perşembe (bu akşam) Sahilde Sinema Var etkinliği kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

Film öncesi Hababam Sınıfı oyuncuları ile söyleşi gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından devam eden Sahilde Sinema Var etkinliği kapsamında 1 Temmuz Perşembe (Bugün) saat 20. 30'da Hababam Sınıfı filmi gösterilecek. Türk Sineması'nın efsane filmi Hababam Sınıfı gösteriminden önce saat 19. 30'da filmin kahramanlarıyla bir söyleşi gerçekleştirecek.

SÖYLEŞİ VARYART MEYDANI'NDA

Hababam Sınıfı oyuncuları Bülent İğdiroğlu, Kazanfer Şener, Necati Demirel, Mehmet Çatay, Ahmet Arıman, Ümit Doğru, Ercan Gezmiş, Eyüp Güçmen, Tuncay Akça, Cengiz Nezir, Teoman Ayık, Dilaver Gür ve Cafer Dere, Konyaaltı Beach Park Varyant Meydanı'nda 19. 30'da sevenleriyle söyleşi yapacak.

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Kaynak: Habermetre

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