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Hab Haberleri
Dün yayımlanan Makim Makina'nın halka arzı ile ilgili haberimizde başlık ve girişteki "KOBİ Girişim halka arz ediliyor" ifadesi sehven yer almıştır.
hab - 07.06.2022
Yasin suresi, Yasin suresinin Türkçe ve Arapça okunuşu, Yasin suresinin Türkçe meali ve tefsiri nedir?
hab - 30.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde konuştu: (3)
hab - 06.01.2022
Namık Kemal kimdir? Namık Kemal şiirleri nelerdir? Doğum günü ne zaman? Namık Kemal eserleri ve tüm şiirleri!
hab - 21.12.2020