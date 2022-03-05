Haas F1 Takımı, Rus sürücüsü Mazepin ile yollarını ayırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haas F1 Takımı, Rus sürücüsü Mazepin ile yollarını ayırdı

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
Haas F1 Takımı, Rus sürücüsü Mazepin ile yollarını ayırdı

Formula 1 takımlarından Haas, Rus pilot Nikita Mazepin ve sponsoru olan Rus şirketi Uralkali'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Formula 1 takımlarından Haas, Rus pilot Nikita Mazepin ve sponsoru olan Rus şirketi Uralkali'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

ABD'li iş insanı Gene Haas'ın sahibi olduğu takımdan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Uralkali şirketinin isim ortaklığı, Nikita Mazepin'in de sürücülük anlaşmasının feshedilmesine karar verilmiştir." denildi.

2021 sezonunda Haas F1 Takımı'nda yarışan Mazepin'in yerini kimin alacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu olan 23 yaşındaki pilot, 2018 GP3 Serisi'ni 2. sırada tamamlamıştı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Formula 1, Ukrayna, Pilot, Rus, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title